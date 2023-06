Morte de Silvio Berlusconi: relembre quem é a brasileira envolvida na polêmica do 'Bunga-Bunga'

O ex-primeiro-ministro da Itália, Silvio Berlusconi, morreu nesta segunda-feira (12), mas teve uma vida ligada a diversas polêmicas. Uma delas, envolve uma polêmica sexual que ocorreu em 2011, quando investigações da imprensa italiana conseguiram denunciar Berlusconi por realizar festas ligadas a sexo, alcool e drogas, inclusive, envolvendo uma brasileira. Relembre a história:

Foi em 2022 que veio à tona a revelação que a brasileira, identificada como Iris Berardi, hoje com 30 anos, estava envolvida no caso “Bunga-Burga”- como eram conhecidas as festas eróticas organizadas pelo político. Na época, ainda adolescente, Iris era uma das participantes.

Segundo a procuradora italiano, Tiziana Siciliano, Berlusconi agia como uma espécie de “sultão” e realizava os encontros em mansões. Ele contrata mulheres para “animar” as noites em casa, como “grupo de odaliscas e escravas sexuais”.

“É um fato comprovado que Iris frequentava a casa de Silvio Berlusconi como menor de idade. Era uma menina irreprimível, como só os jovens podem ser, comparável a Ruby”, declarou a procuradora.

Ainda segundo Tiziana, Rocy era o nome de trabalho da ex-companhante de luxo Karima el Mahroug. O político era suspeito de realizar pagamentos em troca de sexo com até então jovem. A brasileira Iris participava dos encontros em que a marroquina estava presente, mas negou ter tido relações sexuais com o ex-primeiro ministro.

Defesa

No dia 17 de maio deste ano, Berlusconi foi absolvido das denúncias e de suborno de testemunhas que negassem o caso. O político teria tentado silenciá-las no escândalo de prostituição de menores nas festas.

À época, a defesa que ele realizava pagamentos apenas para ajudar as jovens, não para manipulá-las.