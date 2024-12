Ministra de Trinidad e Tobago morre junto com os dois filhos em incêndio

A ministra da Educação de Trinidad e Tobago, Lisa Morris-Julian, e seus dois filhos morreram durante um incêndio na madrugada desta segunda-feira (16), informaram as autoridades.

A polícia informou que Morris-Julian morreu juntamente com o filho, de 25 anos, e a filha, de seis, após os três ficarem presos enquanto o fogo consumia a casa da família no distrito de Arima, a principal cidade do leste de Trinidad e Tobago.

Seu marido e outros dois familiares que estavam na casa no momento do incêndio ficaram feridos e estão sob observação no hospital.

"O governo de Trinidad e Tobago expressa suas mais profundas condolências à sua família, entes queridos e eleitores neste momento e os mantemos em nossos pensamentos e orações coletivas", afirmou o governo em um comunicado.

O primeiro-ministro Keith Rowley e outros membros do governo estiveram no local do incêndio enquanto os bombeiros apagavam as chamas.

A causa do incêndio ainda não foi determinada, informou a polícia.

Morris-Julian também era deputada e tentaria a reeleição no ano que vem.