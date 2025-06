México: partido governista se encaminha para controle da recém-eleita Suprema Corte

O partido governista Morena, do México, parece estar se encaminhando para o controle da Suprema Corte, de acordo com as contagens preliminares de votos da primeira eleição judicial do país.

Enquanto os votos ainda estavam sendo contados nesta terça-feira, 3, para a maioria dos 2.600 cargos de juiz federal, estadual e municipal em disputa nas eleições de domingo, 1º, os resultados chegaram para os nove cargos da Suprema Corte.

A maioria dos juízes recém-eleitos compartilha fortes vínculos e alinhamentos ideológicos com o partido governista, transferindo uma alta corte, antes bastante equilibrada, para as mãos do mesmo partido que reformulou o sistema para eleger juízes pela primeira vez.

Especialistas alertaram que a mudança prejudicaria os equilíbrios na nação latino-americana: o partido do governo estaria agora próximo de controlar todos os três poderes, e a presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, e seu partido teriam um caminho mais fácil para avançar sua agenda.

