Meta é o novo nome do Facebook, anuncia Zuckerberg

O Facebook mudará a marca para Meta. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, 28, pelo presidente-executivo da companhia, Mark Zuckerberg, durante a conferência de realidade aumentada e virtual transmitida ao vivo da empresa. As informações são da Reuters.

O anúncio do novo nome vem junto com a ideia de refletir o foco na construção do metaverso, termo cunhado em um romance distópico há três décadas atrás, que, na releitura atual, do Vale do Silício, refere-se à ideia de um ambiente virtual compartilhado e acessado por pessoas a partir de dispositivos diferentes.

Mas uma mudança de nome também vem em um momento em que o império de Zuckerberg enfrenta pressão de legisladores e reguladores sobre seu poder de mercado, decisões algorítmicas e o policiamento de abusos em suas plataformas.

"No momento, nossa marca está tão intimamente ligada a um produto que não pode representar tudo o que estamos fazendo hoje, muito menos no futuro", disse Zuckerberg.