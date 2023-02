'Mergulho misterioso' que quase derrubou avião e outros incidentes aéreos são investigados nos EUA

Autoridades de segurança aérea dos Estados Unidos estão investigando incidentes potencialmente perigosos relatados por companhias aéreas no território norte-americano. O Conselho Nacional de Segurança dos Transportes (NTSB, na sigla em inglês), já apura as circunstâncias de dois "quase acidentes" em Nova York e no Texas neste ano. Também será investigado o caso de um Boeing 777 que perdeu altitude inesperadamente e quase mergulhou no Oceano Pacífico em 18 de dezembro do ano passado.

O "mergulho misterioso" ocorreu com o voo 1722 da United Airlines logo após a decolagem em Maui, no Havaí. Quando estava ganhando altitude, a aeronave despencou 1.400 pés (425m) de repente, segundo os relatórios, e se estabilizou a apenas 775 pés (cerca de 236m) de altitude. Um passageiro relatou à rede americana CNN que houve muitos gritos no avião. "Todo mundo sabia que algo estava fora do comum, ou pelo menos que aquilo não era normal", disse Rod Williams, afirmando que era "preocupante" pensar que eles provavelmente estavam a cerca de cinco segundos de cair na água.

VEJA MAIS

Após o susto, o avião pousou em segurança em São Francisco, na Califórnia, 27 ​​minutos antes do horário previsto. O Conselho Nacional de Segurança dos Transportes vai entregar um relatório sobre o incidente dentro de três semanas. Os pilotos, que possuem uma experiência combinada de 25 mil horas de voo, apresentaram um relatório interno de segurança após o pouso. De acordo com a Companhia, uma investigação da empresa resultou em treinamento adicional para os pilotos, que está em andamento.

Outros casos

Este, porém, não foi o único "quase acidentes" envolvendo aviões recentemente. Também estão sendo investigandos dois sustos ocorridos no último mês. Um avião de carga da FedEx abortou o pouso para evitar uma possível colisão com uma aeronave da Southwest Airlines no Aeroporto Internacional de Austin-Bergstrom, no Texas, no dia 4 de fevereiro.

Em janeiro, um avião da Delta parou na pista durante a decolagem, para evitar colidir com uma aeronave da American Airlines, no aeroporto John F Kennedy, em Nova York.