Médicos encontram mola de metal em pulmão de menino que tinha tosse constante

Um menino de 5 anos teve uma mola de metal removida do pulmão após o objeto fica preso lá por três meses. De acordo com o The Mirror, o paraguaio apresentava tosse persistente desde dezembro de 2022, o que levou seus pais a levá-lo ao hospital.

Após um raio-x, os médicos ficaram surpresos ao encontrar o item metálico no pulmão esquerdo do menino, que não teve seu nome divulgado. Inicialmente atendido no Hospital Regional de Villarrica, ele foi transferido para o Instituto Nacional de Doenças Respiratórias e Ambientais para tratamento urgente.

A mola foi removida com sucesso e o menino está em condição estável. O procedimento foi considerado complicado, devido ao tempo que o objeto ficou alojado em seu pulmão e aos danos que causou durante esse período. Apesar de haver uma "provável diminuição" na capacidade pulmonar, o médico responsável pelo caso, Carlos Morinigo, disse que a criança deve melhorar à medida que for crescendo.

Morinigo compartilhou imagens do caso nas redes sociais, com a mensagem: "Três meses de tosse. Nunca foi ao médico antes. Coitadinho". Ele também lembrou aos pais que devem ter cuidado extra com crianças pequenas e sempre levá-las ao médico se desenvolverem um problema persistente.