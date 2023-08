Médicos encontram microplásticos em coração humano pela primeira vez

Médicos do Hospital Anzhen de Pequim, na China, encontraram microplásticos no coração humano pela primeira vez na história. A descoberta foi publicada recentemente na revista Environmental Science & Technology.

Os microplásticos são partículas minúsculas, com tamanho inferior a cinco milímetros. As partículas de plástico se tornaram um sério problema para a saúde, pois são eliminadas no ar, na água e no solo por garrafas de plástico, embalagens de alimentos e tinta.

Pesquisas anteriores já mostraram a presença deles em outros órgãos humanos, como os pulmões. Estima-se que uma pessoa inale uma quantidade de microplásticos equivalente a um cartão de crédito por semana. Cientistas estudam como eles afetam a saúde das pessoas.

Os pesquisadores chineses analisaram amostras de cinco tipos diferentes de tecidos do coração coletados de 15 pacientes que iriam passar por cirurgias cardíacas, além de amostras de sangue coletadas antes e depois da operação.

Os microplásticos foram detectados em todas as amostras de sangue e de tecidos. Dezenas de milhares de pedaços individuais de microplástico foram descobertos em quantidades que variavam entre os pacientes, usando um laser e imagens infravermelhas.

Segundo estudos anteriores, os plásticos podem se prender à membrana externa dos glóbulos vermelhos e afetar a capacidade deles de transportar oxigênio. Como as células não conseguem quebrar as partículas, o material também provoca inflamações no corpo.

Os plásticos também estão sendo associados ao desenvolvimento de câncer, doenças cardíacas, demência e problemas de fertilidade a longo prazo.