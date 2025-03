Mark Carney é empossado primeiro-ministro do Canadá

Mark Carney, ex-presidente dos bancos centrais da Inglaterra e do Canadá, foi empossado, nesta sexta-feira, 14, como o novo primeiro-ministro do Canadá. Carney foi eleito o novo líder do Partido Liberal e premiê canadense no último domingo, 9. Ele sucede Justin Trudeau, que renunciou ao cargo no dia 6 de janeiro.

Em comunicado de imprensa, o governo canadense anunciou a seguinte composição de seu gabinete: Dominic LeBlanc assume os cargos de Comércio Internacional e Relações Institucionais; Mélanie Joly segue responsável pelas Relações Exteriores e Desenvolvimento Internacional; François-Philippe Champagne assume as Finanças; Anita Anand será a ministra de Inovação, Ciência e Indústria; Bill Blair ocupará a pasta de Defesa Nacional. Jonathan Wilkinson continua como o responsável por Energia e Recursos Naturais e Ginette Petitpas Taylor será a Presidente do Conselho do Tesouro.

David McGuinty ocupará o cargo de Ministro da Segurança Pública e Preparação para Emergências, e Terry Duguid será responsável pelo Meio Ambiente e Mudança Climática. Nate Erskine-Smith ficará com a pasta de Habitação, Infraestrutura e Comunidades, e Rachel Bendayan será a ministra de Imigração, Refugiados e Cidadania.