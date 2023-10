Marinheiros chineses morrem após submarino ficar preso em armadilha, aponta jornal

Segundo um relatório confidencial do Reino Unido, divulgado pelo tabloide britânico Daily Mail, aponta que em agosto, 55 marinheiros chineses morreram a bordo de um submarino nuclear. O jornal relata que a embarcação foi capturada em uma armadilha elaborada pela Marinha chinesa para capturar submarinos britânicos e americanos no Mar Amarelo.

“O incidente aconteceu às 08h12 locais resultando na morte de 55 tripulantes: 22 oficiais, sete oficiais cadetes, nove suboficiais, 17 marinheiros. Os mortos incluem o capitão Coronel Xue Yong-Peng”, relata o documento, segundo o Daily Mail. Não foi informado se havia mais pessoas a bordo. Os tripulantes teriam morrido após uma suposta falha nos sistemas de oxigênio do submarino, no dia 21 de agosto.

A causa apontada para as mortes foi uma falha nos sistemas de oxigênio do submarino durante as seis horas em que a embarcação ficou presa em uma corrente e âncora utilizadas pela Marinha chinesa para capturar submarinos de nações rivais. Durante esse período, a tripulação ficou sem oxigênio até que as falhas no sistema pudessem ser reparadas.

Segundo o documento, Pequim teria se recusado a pedir ajuda internacional para salvar seu submarino. Após a divulgação das informações na imprensa, a China negou a história, afirmando que as especulações eram “completamente falsas”.

No final de agosto, a narrativa já tinha sido divulgada em blogs informais. Um desses blogs, que trata sobre marinhas, mencionou que os rumores sobre a morte dos 55 marinheiros estavam circulando desde 22 de agosto, um dia após o suposto acidente, em portais não oficiais da China e de Taiwan.