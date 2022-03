Mais de 1,2 milhão de refugiados ucranianos já foram acolhidos por países vizinhos

Mais de 1,2 milhão de pessoas já fugiram da Ucrânia desde o início da ofensiva russa, segundo informou o Alto Comissariado das Nações Unidas para refugiados, nesta sexta-feira, 4.

A Ucrânia faz fronteira com sete países, Rússia ao norte e ao leste, Belarus ao norte, Polônia e Eslováquia ao oeste e Romênia, Hungria e Moldávia no sudoeste. Mais da metade dos refugiados foi acolhido na Polônia, um total de 649.903 pessoas. A maior parte é de mulheres e crianças que chegam de toda a Ucrânia. A Hungria, que possui cinco postos fronteiriços com a Ucrânia e várias cidades limítrofes, acolheu 144.738 refugiados. A Moldávia é o terceiro destino dos refugiados com 103.254 pessoas. A lista segue em ordem com Romênia, Eslováquia e Rússia.



De acordo com as autoridades da ONU, o fluxo de pessoas deixando a Ucrânia em busca de proteção nos países vizinhos deve aumentar nos próximos dias, já que o exército russo parece concentrar os ataques nas grandes cidades ucranianas.