Macacos roubam pertences de turistas e usam como moeda de troca por comida

No Templo de Uluwatu, em Bali, na Indonésia, os macacos que vivem na região são conhecidos por “roubar” pertences de turistas que visitam o local para negociar a devolução em troca de comida. Em imagens virais na internet, um macaco aparece segurando um smartphone enquanto uma mulher procura algo de interesse dele para que a troca seja realizada, comportamento comum observado desde 2021 por quem passa pela área.

Estudo busca explicar o comportamento dos animais

Uma pesquisa feita pela Universidade de Lethbridge, no Canadá, e pela Universidade Udayana, na Indonésia, mostra que os macacos buscam pegar objetos valiosos para humanos com o objetivo de obter comida. O comportamento foi notado por cientistas entre 2015 e 2016, quando eles foram filmados por 273 dias.

No estudo, as negociações costumavam durar alguns minutos e envolviam sempre o macaco, o turista roubado, e um membro da equipe do templo Uluwatu. A pesquisa revelou também que o comportamento é aprendido pelos macacos até eles completarem cerca de quatro anos de idade.

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com