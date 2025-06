Lula e Janja entram de mãos dadas com Macron e Brigitte no Palácio do Eliseu, em Paris

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, entraram no Palácio do Eliseu por volta das 6h desta quinta-feira, 5, pelo horário de Brasília. O casal subiu as escadas da sede do governo francês de mãos dadas com o presidente Emmanuel Macron e a primeira-dama francesa Brigitte Macron. A comitiva de ministros entrou minutos antes.

Integram a delegação brasileira os ministros das Relações Exteriores, Mauro Vieira; da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski; dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho; da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro; da Cultura, Margareth Menezes; das Minas e Energia, Alexandre Silveira; do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva; o Comandante da Marinha, Almirante de Esquadra Marcos Sampaio Olsen; e também os senadores Randolfe Rodrigues, Chico Rodrigues e Giordano, os deputados federais Lindbergh Farias, Pedro Campos, Clodoaldo Magalhães, Túlio Gadelha; os presidentes da Apex, Jorge Viana, da Fiocruz, Mário Moreira, e o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Augusto Passos Rodrigues.