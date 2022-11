Mega Millions: loteria americana sorteia nesta terça-feira (22/11); prêmio será de R$ 1,4 bilhão

A Mega Millions dos Estados Unidos sorteia, nesta terça-feira (22), 259 milhões de dólares em prêmios (equivalente a R$ 1,4 bilhão), que podem ser disputados por apostadores de todo o mundo. Os brasileiros podem adquirir os ingressos oficiais online para garantir a participação. Com informações do Antagonista.

Os bilhetes podem ser comprados por meio de uma conta na TheLotter. O serviço, licenciado na União Européia e operando em 20 países, envia uma cópia digitalizada da sua aposta para a sua conta pessoal. Se você for o ganhador do sorteio, o prêmio será seu na íntegra.

Além disso, todos os prêmios são notificados por e-mail ou SMS. Se você levar o jackpot ou um dos grandes prêmios, a TheLotter vai ajudá-lo a reclamá-lo pessoalmente e pagará por sua viagem para os Estados Unidos, junto com todas as despesas. Se você ganhou um prêmio secundário, todo o dinheiro será transferido direta e automaticamente para sua conta pessoal.

Quanto custa apostar na Mega Millions?

Os bilhetes custam cerca de US$ 5 por linha (equivalente a R$ 26,65) e esse valor já inclui a comissão que o site cobra pelo serviço de courrier. São aceitos vários meios de pagamento, como Visa e MasterCard.

Como apostar na Mega Millions no Brasil?

Para apostar na loteria americana, do Brasil, é preciso seguir algumas etapas:

Acesse o site do TheLotter; Vá até a aba Mega Millions; Escolha o número de linhas nos quais quer jogar; Selecione os números da sorte; Escolha a forma de pagamento e confirme sua compra.

Onde acompanhar o resultado da Mega Millions?

Após o sorteio (realizado todas as terças e sextas-feiras, nos Estados Unidos, e as quartas-feiras e sábados, a 1h no Brasil), a plataforma TheLotter publica os números ganhadores.

Curiosidades da Mega Millions

A empresa TheLotter não cobra taxa de comissão dos ganhadores ;

; Os valores conquistados são transferidos para a conta do vencedor ;

; Os vencedores de outros países terão despesas pagas para o recebimento do prêmio pessoalmente.

Jogadores fora dos EUA podem mesmo ganhar nas loterias americanas?

De acordo com as loterias americanas, não precisa ser cidadão dos EUA nem residente para jogar. Mas, para poder coletar qualquer prêmio, o bilhete de loteria não deve sair do território americano.

Nesse caso os papeis são guardados em um cofre-forte nos Estados Unidos e os clientes recebem na conta deles uma cópia digitalizada como prova da propriedade.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)