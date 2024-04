Líderes do G7 se reúnem neste domingo para discutir ataque de irã a Israel

Uma reunião entre os líderes do G7 foi convocada para a tarde deste domingo (14) com o intuito de discutir o ataque iraniano que ocorreu em Israel na noite de sábado (13). A Itália, que preside atualmente o grupo, organizou o encontro por videoconferência para a tarde, no horário europeu. Conforme a mídia internacional, a ideia é uma resposta diplomática para evitar um conflito ainda maior entre os países envolvidos.

O ataque do Irã, que seria uma resposta após uma suposta ofensiva aéreo israelita ao complexo da embaixada iraniana em Damasco, que no primeiro dia do mês de abril, deixou ainda mais latente a ameaça de um conflito com proporções continentais.

“Expressamos a nossa profunda preocupação com uma maior desestabilização da situação na região e continuamos a trabalhar para evitar isso”, disse a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, nas redes sociais.

Conforme um comunicado do governo italiano, a reunião do G7 será totalmente voltada a tentar encontrar uma resposta diplomática, para aplacar o conflito. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, reforçou a intenção de apaziguar a situação. No entanto, deixou claro que condena o ataque. Já o ministro das Relações Exteriores italiano, Antonio Tajani, afirma ter esperanças que o governo israelense tenha moderação em uma possível resposta.

“Espero que o governo israelense adote uma linha cautelosa. Espero que não haja contra-ataque ao contra-ataque”, comentou em entrevista após o ataque.

Atualmente o G7 agrupa os Estados Unidos, Canadá, Itália, Grã-Bretanha, França, Alemanha e Japão.