Julgamento de Trump sobre suborno à atriz pornô é adiado para abril

O início do julgamento criminal do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre alegações de suborno a uma atriz pornô em 2016, foi adiado para o final de abril. Esta decisão segue um pedido de adiamento de 30 dias feito pelo ex-presidente, que alegou que novas evidências estavam prejudicando a preparação de sua defesa.

O juiz Juan Merchan concedeu o adiamento, proporcionando outra vitória para Trump. O ex-presidente tem buscado retardar os procedimentos legais contra ele, enquanto se prepara para a próxima eleição presidencial contra o atual presidente, o democrata Joe Biden, prevista para 5 de novembro.

Este processo, que estava previsto para começar em 25 de março no tribunal do estado de Manhattan, é o primeiro de quatro indiciamentos contra Trump feitos no ano passado. Ainda que os outros três processos não tenham um cronograma definido, o atraso do julgamento em Nova York pode complicar a programação dos demais.

Os promotores do gabinete da procuradoria do distrito de Manhattan afirmaram em documentos judiciais que estavam prontos para o julgamento em 25 de março. No entanto, não se opuseram ao adiamento, permitindo que Trump tivesse a oportunidade de revisar o novo material apresentado.

O susposto pagamento

Trump se declarou inocente nas 34 acusações de falsificação de registros financeiros relacionadas a um suposto pagamento de $130 mil feito pelo seu ex-advogado, Michael Cohen, à atriz pornô Stormy Daniels. O pagamento teria sido realizado para que Daniels se mantivesse em silêncio sobre um suposto encontro sexual com Trump antes da eleição de 2016.

Os advogados de Trump alegam que o pagamento a Daniels foi feito para evitar constrangimento à família Trump e não para influenciar sua campanha eleitoral, como afirmam os promotores de Manhattan.

Em 2018, Cohen se declarou culpado de violar a lei eleitoral federal em relação aos pagamentos a Daniels. No entanto, a procuradoria-geral de Manhattan não fez acusações contra Trump neste caso.

Além deste processo, Trump enfrenta outras três acusações criminais, incluindo duas por suposta tentativa de reverter sua derrota eleitoral para Biden em 2020 e outra por retenção de documentos confidenciais do governo após deixar a Casa Branca, em 2021. Ele se declara inocente em todos os casos.