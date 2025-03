Tatuagem do Real Madrid é confundida com símbolo de facção; veja!

Jerce Reyes Barrios, de 26 anos, foi deportado dos Estados Unidos para El Salvador, porque as autoridades do Departamento de Segurança Interna entenderam que uma tatuagem no braço do jogador seria o símbolo de uma temida gangue que tem crescido nos EUA.

A defesa do jogador negou as acusações e afirmou que, na verdade, a tatuagem é uma homenagem ao clube espanhol, Real Madrid.

Quem é Jerce Reyes Barrios?

Barrios é venezuelano e jogador profissional de futebol, em que atuava como goleiro quando estava no seu país natal. Por conta de ter participado de alguns atos contra o governo local no início do ano passado, ele teria sido perseguido e até sofrido algumas punições físicas, como choques elétricos e sufocamento, segundo a advogada do jogador, Linette Tobin.

Por conta disso, ele fugiu para os Estado Unidos e foi preso em setembro de 2024, já que estava ilegalmente no país. Em dezembro daquele ano, ele pediu asilo aos americanos e que não fosse deportado, pois acreditava estar em risco.

Enquanto aguardava uma audiência individual que aconteceria no dia 17 de abril deste ano, ele acabou sendo deportado após agentes do Departamento de Segurança Interna acreditarem que uma tatuagem em homenagem ao Real Madrid, clube espanhol que Barrios é torcedor, se trata de um símbolo utilizado por integrante da gangue venezuelana Tren de Aragua (TdA).

Prisão de segurança máxima

Por conta da expressão de amor do venezuelano, ele foi mandado para uma prisão de segurança máxima, já que a gangue é encarada como temida e em franca expansão no país norte-americano.

Na defesa, a advogada afirmou que a deportação aconteceu sem nenhum tipo de aviso aos familiares de Barrios ou a ela mesma, que já estava participando da defesa dele.

Mesmo assim, o jogador foi mandado para El Salvador, em que a decisão foi baseada na tatuagem e numa foto nas redes sociais de Barrios, em que ele estaria fazendo um gesto, que provaria a filiação a gangue.

Jerce Reyes Barrios (centro) atuando como jogador na Venezuela (Reprodução)

"Suas próprias mídias sociais indicam que ele é um membro da cruel gangue TdA. Dito isso, as avaliações de inteligência do DHS vão além de uma única tatuagem e estamos confiantes em nossas descobertas", afirmou a porta-voz do DSI, Tricia McLaughlin.

A tatuagem é de uma coroa sobre uma bola de futebol com um rosário e a palavra "Dios".

No caso, a advogada esclareceu que: "Na verdade, o gesto é comum, significa 'Eu Te Amo' em linguagem de sinais e é comumente usado como um símbolo do Rock&Roll". "O Sr. Reyes Barrios foi/é um jogador de futebol profissional na Venezuela. Ele nunca foi preso ou acusado de um crime. Ele tem um histórico de emprego estável como jogador de futebol, bem como treinador de futebol para crianças e jovens", defendeu Linette.

Ainda assim,Tricia McLaughlin, concluiu: "Suas próprias mídias sociais indicam que ele é um membro da cruel gangue TdA. Dito isso, as avaliações de inteligência do DHS vão além de uma única tatuagem e estamos confiantes em nossas descobertas".

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)