EUA lançam aplicativo para 'autodeportação' de imigrantes ilegais

O governo dos Estados Unidos, sob a gestão do presidente Donald Trump, lançou o aplicativo CBP Home, que permite a "autodeportação" de imigrantes em situação irregular no país. A ferramenta, disponível desde 10 de março, busca incentivar a saída voluntária desses indivíduos.

Em vídeo divulgado na plataforma X (antigo Twitter), Trump declarou: "Estrangeiros ilegais: baixem o aplicativo CBP Home. Façam do jeito fácil ou sejam deportados do jeito difícil". O presidente afirmou que aqueles que optarem pela saída voluntária poderão ter a chance de retornar legalmente aos EUA no futuro. No entanto, quem não utilizar o aplicativo será deportado e banido do país.

VEJA MAIS

Trump classificou o aplicativo como a "opção mais segura para os criminosos ilegais". A medida se soma a outras ações do governo focadas em deportações em massa. No sábado (15), o presidente invocou uma lei de 1798 para autorizar a transferência de 200 venezuelanos, supostamente ligados a uma gangue, para uma prisão de segurança máxima em El Salvador.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política e Economia)