Japão transmitirá sua posição sobre câmbio na reunião do G20 no Brasil, diz ministro

TÓQUIO (Makiko Yamazaki/Reuters) - O ministro das Finanças do Japão, Shunichi Suzuki, disse nesta sexta-feira que transmitirá a posição do país em relação ao câmbio no encontro dos líderes de finanças do G20, que ocorrerá no Rio de Janeiro na próxima semana.

"Não posso comentar sobre o que estará em pauta no encontro do G20, mas o Japão espera transmitir com firmeza sua posição sobre várias questões internacionais, incluindo câmbio", disse ele em uma coletiva de imprensa após reunião de gabinete.

Suzuki também disse que participará do encontro dos líderes de finanças do G7, paralelamente à reunião do G20.

Na mesma coletiva de imprensa, Suzuki criticou o ministro da Transformação Digital, Taro Kono, que em uma entrevista à imprensa pediu ao Banco do Japão que elevasse os juros para impulsionar o iene.

"Os ministros em exercício devem estar atentos ao impacto de seus comentários sobre os mercados e devem ter cuidado ao fazer comentários", disse Suzuki.