Israel prepara ataques por ar, mar e terra contra a Faixa de Gaza

As Forças de Defesa de Israel afirmaram em comunicado emitido neste sábado (14), que estão preparando ataques contra Faixa de Gaza por "ar, mar e terra". Elas ressaltam ainda que os batalhões e soldados israelenses se preparam para as próximas etapas da guerra, com com uma “ênfase significativa em operações por terra”.

“Com o suporte de um grande esforço logístico e centenas de milhares de reservistas recrutados, as Forças de Defesa de Israel (FDI) se preparam para implementar uma vasta gama de planos ofensivos operacionais, que podem incluir ataques combinados e coordenados por via aérea, marítima e terrestre”, afirma o comunicado.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, visitou tropas posicionadas nas proximidades da Faixa de Gaza, na área dos ataques do último sábado (7). Na ocasião, segundo a Sky News, ele afirmou que uma nova etapa da guerra estaria chegando.

Na última sexta-feira (13), o Exército de Israel determinou que o norte de Gaza fosse desocupado em 24 horas, o que levantou fortes possibilidades de haver uma invasão por terra de grandes proporções na região.

O prazo de desocupação acabou estendido até as 10h deste sábado, horário de Brasília. O porta-voz das Forças de Defesa de Israel, Avichay Adraee, que anunciou a medida, detalhou rotas pelo sul do território para a saída dos civis.

Em meio à desocupação, porém, Israel seguiu com ataques na área. Autoridades da Palestina denunciam que mísseis israelenses teriam matado civis que deixavam a região do conflito e que, entre as vítimas, havia mulheres e crianças.

O conflito na região escalou no último sábado (7), após um ataque massivo do grupo radical Hamas. Desde então, Israel iniciou uma série de bombardeios na Faixa de Gaza. O número de mortos de ambos os lados passa de 3,2 mil.