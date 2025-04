Irmãos Menéndez enfrentam nova audiência para tentar mudar sentença de prisão perpétua

Lyle e Erik Menéndez comparecerão a um tribunal de Los Angeles na quinta (17) e sexta-feira (18) para tentar mudar sua sentença de prisão perpétua pelo assassinato de seus pais em 1989.

Os irmãos buscam uma revisão de sua pena, o que permitiria a libertação depois de passar mais de três décadas na prisão pelo assassinato de José e Kitty Menéndez em sua mansão em Beverly Hills. O caso abalou os Estados Unidos na década de 1990.

Inicialmente, os irmãos disseram que suspeitavam que a máfia estivesse por trás do crime sangrento, já que seu pai era um poderoso executivo da música.

No entanto, durante um julgamento com grande cobertura, a equipe de defesa os retratou como vítimas de um pai violento e de uma mãe negligente e admitiu que eles cometeram o crime em legítima defesa, após anos de abuso psicológico e sexual.

A Promotoria os acusou de planejar o parricídio para obter uma herança avaliada em 14 milhões de dólares (R$ 82,3 milhões na cotação atual).

O júri inicial não conseguiu chegar a um veredicto unânime, mas em um segundo julgamento eles foram condenados à prisão perpétua.

Como o caso ganhou um novo impulso no ano passado, graças a uma minissérie e a um documentário lançados pela Netflix, os irmãos Menéndez começaram uma nova cruzada legal para sua libertação com o apoio do público e de vários de seus familiares.

Seus apoiadores afirmam que Lyle, de 57 anos, e Erik, de 54, têm comportamentos prisionais exemplares e estão prontos para se reintegrar à sociedade.

A campanha ganhou força no ano passado, quando o então promotor público de Los Angeles defendeu na Justiça uma nova sentença para os irmãos.

Porém, o novo chefe do gabinete, Nathan Hochman, mudou a posição da Promotoria.

Perigo para a sociedade?

Hochman argumenta que os Menéndez não assumiram a responsabilidade pelo crime hediondo e que não há evidências adicionais para apoiar uma mudança na sentença ou um novo julgamento, outra via legal que a defesa considerou.

O promotor tentou retirar o pedido de modificação da sentença apresentado por seu antecessor, mas na semana passada o juiz Michael Jesic decidiu contra ele, o que permitiu uma nova audiência para revisar a sentença.

A audiência começa na manhã desta quinta-feira em Los Angeles e deve durar até sexta-feira. O objetivo é determinar se os Menéndez representam ou não "um perigo para a sociedade".

Não está fora de questão que os irmãos, que participaram virtualmente da última audiência, compareçam perante o juiz para defender seu caso, disse seu advogado, Mark Geragos, em um podcast na semana passada.

No entanto, ele enfatizou que a decisão não foi tomada, pois era uma aposta de alto risco.