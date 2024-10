Irã volta a ameaçar Israel: 'qualquer ataque implicará uma resposta mais forte'

O Irã alertou Israel nesta terça-feira (8) que qualquer ataque às suas infraestruturas implicará uma resposta forte. "Qualquer ataque às infraestruturas iranianas implicará uma resposta mais forte", disse o ministro das Relações Exteriores, Abbas Araqchi, citado pela televisão estatal.

Israel disse que prepara um ataque ao seu arqui-inimigo, o Irã, em resposta aos mísseis disparados há uma semana por Teerã contra o território israelense.

Na sexta-feira, o presidente americano, Joe Biden, aconselhou Israel a não atacar instalações petrolíferas no Irã, um dos dez maiores produtores de petróleo do mundo.

No domingo, o general da Guarda Revolucionária Rasul Sanairad alertou Israel que qualquer ataque às instalações nucleares e/ou energéticas do país seria uma "linha vermelha" para o Irã.

No dia 1º de outubro, o Irã disparou cerca de 200 mísseis na direção de Israel, embora a maioria tenha sido interceptada.

O ataque, segundo Teerã, foi uma vingança pelo recente assassinato no Líbano do líder do Hezbollah, Hasan Nasrallah, em um bombardeio israelense, e do chefe do Hamas palestino, Ismail Haniyeh, em 31 de julho, na capital iraniana, em outro ataque atribuído a Israel.

Tanto o Hamas como o Hezbollah fazem parte do chamado "Eixo da Resistência", uma rede de movimentos armados no Oriente Médio apoiadores do Irã.

O governo israelense de Benjamin Netanyahu denuncia sistematicamente o programa nuclear iraniano, afirmando que seu objetivo é se armar com um bomba atômica, algo que a República Islâmica nega.