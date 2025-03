Irã rejeita negociações com os EUA sobre programa nuclear, em resposta a carta de Trump

O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, disse neste domingo, 30, que rejeitou negociações diretas com os Estados Unidos sobre seu programa nuclear, oferecendo a primeira resposta de Teerã a uma carta que o presidente dos EUA, Donald Trump, enviou ao país. Pezeshkian disse que a resposta do Irã, entregue por meio do governo de Omã, deixou aberta a possibilidade de negociações indiretas com Washington. No entanto, tais conversas não fizeram nenhum progresso desde que Trump, em seu primeiro mandato, retirou unilateralmente os EUA do acordo nuclear de Teerã com potências mundiais em 2018.

Nos anos seguintes, as tensões regionais se intensificaram, e em 2023 veio a guerra Israel-Hamas na Faixa de Gaza, que viu Israel mirar líderes de grupos militantes aliados do Irã no autodescrito "Eixo da Resistência". Agora, enquanto os EUA conduzem ataques aéreos intensos mirando rebeldes houthi apoiados pelo Irã no Iêmen, o risco de ação militar mirando o programa nuclear iraniano continua na mesa.

"Não evitamos conversas; é a quebra de promessas que nos causou problemas até agora", disse Pezeshkian em comentários televisionados durante uma reunião do Gabinete. "Eles os EUA devem provar que podem construir confiança."

O Departamento de Estado dos EUA, respondendo a Pezeshkian, disse que "o presidente Trump foi claro: os Estados Unidos não podem permitir que o Irã adquira uma arma nuclear".

"O presidente expressou sua disposição de discutir um acordo com o Irã", acrescentou. "Se o regime iraniano não quiser um acordo, o presidente é claro, ele buscará outras opções, o que será muito ruim para o Irã." Fonte: Associated Press.