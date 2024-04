Irã pede para EUA ficarem ‘de fora’ do conflito

Após ataque a Israel, Irã pediu aos EUA para que fiquem 'de fora’ do conflito. O país iraniano pediu que os EUA não se intrometam no conflito com Israel.

A República Islâmica lançou um vasto ataque de drones (aeronaves não triipuladas) neste sábado (13), já noite de domingo (14, em Isareal.

Ainda não há informações sobre alvos atingidos. Mas, já há imagens feitas em 14 de abril de 2024, em Israel, mostrando explosões iluminando o céu de Jerusalém durante o ataque iraniano a Israel.