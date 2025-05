Internet 6G promete conexão até 100 vezes mais rápida; veja quando deve chegar ao Brasil

Com velocidade até 100 vezes superior ao 5G e promessa de revolucionar a conectividade no mundo, a internet 6G já começa a ganhar forma mesmo antes da consolidação plena da geração anterior. A expectativa é de que as primeiras redes 6G sejam ativadas até 2030, com a Coreia do Sul antecipando sua operação comercial já em 2028. No Brasil, a previsão é de que a tecnologia comece a ser implementada a partir de 2030.

Entre as promessas da nova rede estão maior sustentabilidade, menor consumo de energia, alcance em áreas remotas e integração com tecnologias emergentes como inteligência artificial, realidade aumentada (AR), realidade virtual (VR) e direção remota. Segundo projeções da empresa sueca Ericsson, o 6G deverá operar com uma taxa de transmissão até 50 vezes mais rápida do que o 5G atual.

A tecnologia 6G também promete trazer mudanças profundas na infraestrutura das telecomunicações. Além da velocidade superior, ela deverá oferecer conexões com latência muito baixa, permitindo videoconferências em tempo real, jogos em nuvem sem interrupções e comunicação entre máquinas com altíssima precisão.

Outro destaque está na capacidade de cobertura em locais de difícil acesso. Para isso, o 6G poderá contar com o uso de drones e satélites equipados com filtros que reduzirão falhas na transmissão. A rede também será mais eficiente energeticamente, graças ao uso de materiais ecológicos nos equipamentos e à automação dos processos de transmissão, que se ajustarão de forma inteligente à demanda de cada momento.