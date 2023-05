Inteligência Artificial rastreia câncer antes do diagnóstico de pacientes

Uma ferramenta de IA (inteligência artificial) identificou pessoas com maior risco de câncer de pâncreas. A previsão levou em consideração apenas os registros médicos dos pacientes, e veio até três anos antes do diagnóstico. A informação está em nova pesquisa, liderada por cientistas da Faculdade de Medicina de Harvard (EUA) e da Universidade de Copenhague (Dinamarca).

A pesquisa foi publicada na revista científica Nature Medicine, e sugere que triagem populacional baseada em IA pode ser valiosa para encontrar pessoas com risco elevado para o câncer.

O estudo diz que a ferramenta pode acelerar o diagnóstico de uma condição encontrada com frequência em estágios avançados, quando o tratamento é menos eficaz e os resultados são sombrios, segundo os pesquisadores. O câncer de pâncreas é um dos mais mortais do mundo, e o índice de casos deve aumentar.

Atualmente, não existem ferramentas capazes de rastrear amplamente o câncer de pâncreas em uma população. Assim, aqueles com histórico familiar e certas mutações genéticas que os predispõem á doença são rastreados de maneira direcionada. Mas as triagens direcionadas podem perder outros casos que não se enquadram nessas categorias, explicaram os pesquisadores.

Como funciona o rastreamento da Inteligência Artificial

De acordo com os estudiosos, uma ferramenta de IA pode se concentrar naqueles com maior risco de câncer pancreático, principais beneficiados pelos testes complementares, que podem ajudar muito na tomada de decisões clínicas.

Chris Sander, professor da faculdade de medicina de Harvard e coautor do estudo, destaca que, se for aplicada em grande escala, essa abordagem pode agilizar a detecção do câncer pancreático, levar a um tratamento mais precoce, melhorar os resultados e prolongar a expectativa de vida dos pacientes.

Søren Brunak, professor na Universidade de Copenhague e coautor da pesquisa, afirmou que “a triagem baseada em IA é uma oportunidade para alterar a trajetória do câncer de pâncreas, uma doença agressiva que é notoriamente difícil de diagnosticar precocemente e tratar prontamente quando as chances de sucesso são maiores”.

O estudo

O algoritmo foi treinado em dois conjuntos de dados separados, totalizando nove milhões de registros de pacientes da Dinamarca e dos Estados Unidos. Depois disso, pesquisadores “pediram” ao modelo de IA que procurasse sinais indicadores com base nos dados contidos nos registros.

Com base em combinações de códigos de doenças e no momento de sua ocorrência, o modelo conseguiu prever quais pacientes provavelmente desenvolveriam câncer pancreático no futuro. Aliás, muitos dos sintomas e códigos de doenças não estavam diretamente relacionados – nem eram derivados – do pâncreas.

Em seguida, cientistas testaram diferentes versões dos modelos de IA quanto à capacidade de detectar pessoas com risco elevado de desenvolvimento de doenças em diferentes escalas de tempo – seis meses, um ano, dois anos e três anos.

No geral, cada versão do algoritmo de IA foi substancialmente mais precisa na previsão de quem desenvolveria câncer de pâncreas do que estimativas atuais de incidência da doença nas populações estudadas.

Pesquisadores disseram acreditar que modelo é ao menos tão preciso na previsão da ocorrência de doenças quanto testes atuais de sequenciamento genético. Esses geralmente estão disponíveis apenas para um pequeno subconjunto de pacientes em conjuntos de dados.

Avanços obtidos com a IA

A triagem para certos tipos de câncer comuns, como os de mama, colo do útero e próstata, depende de técnicas relativamente simples e altamente eficazes – mamografia, exame Papanicolaou e exame de sangue, respectivamente. Esses métodos de triagem transformaram os resultados dessas doenças, garantindo a detecção precoce e a intervenção durante estágios mais tratáveis.

Já o câncer de pâncreas é mais difícil e caro de rastrear e testar. Os médicos analisam principalmente o histórico familiar e a presença de mutações genéticas – embora sejam indicadores importantes de risco futuro, muitas vezes acabam passando.

Uma vantagem particular da ferramenta de IA é que ela pode ser usada em todo e qualquer paciente para o qual os registros de saúde e histórico médico estejam disponíveis, não apenas naqueles com histórico familiar conhecido ou predisposição genética para a doença. Isso é especialmente importante, acrescentam os pesquisadores, porque muitos pacientes de alto risco podem nem estar cientes de sua predisposição genética ou histórico familiar.

Na ausência de sintomas e sem indicação clara de que alguém tem alto risco de câncer de pâncreas, médicos podem ser compreensivelmente cautelosos ao recomendar testes mais sofisticados e mais caros, como tomografia computadorizada, ressonância magnética ou ultrassonografia endoscópica. Quando esses testes são usados ​​e as lesões suspeitas são descobertas, o paciente deve passar por um procedimento para obter biópsia.

Órgão irritado

Posicionado no fundo do abdome, o pâncreas é um órgão de difícil acesso que inflama facilmente. Por conta dessa irritabilidade, com o tempo ganhou apelido de “órgão irritado”.

Então, uma ferramenta de IA que identifica aqueles com maior risco de câncer de pâncreas garantiria que médicos testassem a população com mais assertividade. Isso pouparia outros testes desnecessários e procedimentos adicionais, defendem os pesquisadores.

Cerca de 44% das pessoas diagnosticadas nos estágios iniciais do câncer de pâncreas sobrevivem cinco anos após o diagnóstico, mas apenas 12% dos casos são diagnosticados tão cedo. A taxa de sobrevivência cai para 2% a 9% naqueles cujos tumores cresceram além de seu local de origem, estimam os pesquisadores.