Incêndio em boate na Macedônia do Norte deixa ao menos 59 mortos e mais de 100 feridos

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma casa noturna em Kocani, cidade localizada no nordeste da Macedônia do Norte, na noite deste domingo (16). Segundo informações das autoridades locais, pelo menos 59 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas.

O fogo teve início enquanto o grupo de hip-hop DNK, um dos mais populares do país, realizava um show no estabelecimento. Testemunhas relatam que as chamas se espalharam rapidamente, consumindo o teto e o telhado do clube, que estava lotado no momento do incidente, com cerca de 1,5 mil pessoas presentes.

De acordo com o ministro do Interior, Panche Toshkovsk, os primeiros indícios apontam que o incêndio pode ter sido causado pelo uso de efeitos pirotécnicos dentro do local. As faíscas teriam entrado em contato com o material do teto, provocando as chamas que se alastraram de forma descontrolada.

As autoridades já iniciaram as investigações para determinar as causas exatas do acidente e eventuais responsáveis. Até o momento, quatro pessoas foram detidas, entre elas o proprietário da boate, segundo a imprensa local.

A emissora estatal MRT informou que diversas vítimas sofreram queimaduras graves e foram levadas para hospitais da região. Entre os feridos, há registros de menores de idade.