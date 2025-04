Imagens de satélite mostram multidão em fila para se despedir do papa Francisco no Vaticano; veja

Fiéis de todo o mundo seguem se despedindo do papa Francisco, que morreu na última segunda-feira (21), aos 88 anos, no Vaticano. Imagens de satélite divulgadas nesta quarta-feira (23) pela empresa Maxar Technologies mostram a dimensão da fila formada para o velório do pontífice, que está sendo realizado na Basílica de São Pedro.

Nas imagens, é possível observar milhares de pessoas organizadas ao longo da Praça São Pedro, formando uma longa fila que parte da escadaria da Basílica e se estende pelas arcadas até as ruas da capital italiana, Roma. A multidão se reúne para prestar as últimas homenagens ao líder da Igreja Católica, que estará sendo velado em cerimônia aberta ao público até a sexta-feira (25).

De acordo com o Vaticano, cerca de 20 mil pessoas já passaram pelo local apenas nesta quarta-feira, entre 11h e 19h30 (horário local). Estima-se que o tempo de espera na fila possa chegar a até 8 horas. A previsão é que cerca de um milhão de fiéis visitem o local até o encerramento do velório, que antecede o funeral oficial marcado para sábado (27).

O corpo de Francisco está exposto na Basílica de São Pedro. Devido à grande movimentação, o Vaticano informou que pode estender o horário de visitação. Para esta quarta, a entrada de fiéis foi permitida das 11h à meia-noite (horário local). Na quinta-feira (24), o acesso será das 7h às 0h, e na sexta-feira (25), das 7h às 19h.