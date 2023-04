Homens matam criança e outras seis pessoas em resort no México

Uma criança e outras seis pessoas foram executadas no sábado (15), por homens armados que invadiram um resort no estado mexicano de Guanajuato, região assolada pela violência causada pela guerra entre os cartéis de drogas.

Imagens compartilhadas nas mídias sociais após o massacre mostraram as consequências do ataque ao estabelecimento turístico do México chamado "La Palma". Em uma das gravações, vê-se uma pilha de corpos próximos a uma piscina. As imagens não serão reproduzidas em respeito às vítimas.

VEJA MAIS

As vítimas, três homens e três mulheres (além da criança), estavam hospedadas no resort aproveitando um dia de sol, quando um número ainda não identificado de criminosos teria invadido o local, explicou o departamento de segurança local de Cortazar. Uma pessoa ficou gravemente ferida no resort.

O departamento de segurança não cravou quem seriam os responsáveis pelo massacre, mas, nos últimos anos, cartéis de drogas rivais travaram batalhas brutais para controlar o território e as rotas de tráfico no estado.

“Sanguinários fortemente armados chegaram e foi isso que aconteceu”, declarou um homem não identificado, usando uma palavra para assassinos de aluguel enquanto filmava no resort em um vídeo compartilhado na internet.

“Após o ataque, [os agressores] fugiram, mas não antes de causar danos à loja do resort e levar as câmeras de segurança e o monitor”, disse o departamento de segurança de Cortazar em um comunicado.