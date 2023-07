Homem com morte cerebral confirmada acorda minutos antes de desligarem aparelhos

Um jovem, de 28 anos de idade, conseguiu recuperar a consciência momentos antes dos profissionais de saúde desligarem os aparelhos. James Howard-Jones ficou inconsciente após levar um soco durante uma briga em Cheltenham, na Inglaterra e ficou em coma por um ano. O impacto causou graves danos cerebrais, exigindo cuidados prolongados.

O agressor, Ben Davies, de 24 anos, foi condenado a dois anos e quatro meses de prisão após a agressão à vítima. No dia do incidente, Howard-Jones estava com amigos em um bar assistindo a uma luta de boxe. Quando o grupo saiu, eles encontraram Davies e amigos. Uma briga começou logo depois, mas foi interrompida por seguranças.

Cinco minutos depois, os dois grupos se encontraram novamente em uma rua diferente perto do bar. Davies deu um único soco em James, deixando-o inconsciente. Após a briga, Howard-Jones foi levado ao hospital, onde permaneceu inconsciente e passou por várias cirurgias de emergência. Na ausência de qualquer resposta, os médicos o declararam com morte cerebral.

Surpresa médica

Pouco antes do suporte de vida ser descontinuado, James Howard-Jones recuperou a consciência. A vítima conseguiu compreender o que havia acontecido, mas atualmente está passando por uma depressão severa, de acordo com profissionais médicos. Inicialmente, James só conseguia fazer contato visual sem se mover ou falar. Com o tempo, a condição melhorou e ele foi transferido para um centro de reabilitação. Mas ele voltou ao hospital várias vezes devido a convulsões. Jones requer ajuda para sair da cama e usar o banheiro, faz uso de uma cadeira de rodas, quando bate a fadiga.