Homem processa médico após fazer cirurgia de alongamento do pênis e órgão encolher

O empresário turco Ilter Turkmen processou o próprio médico após passar por uma cirurgia no pênis que saiu diferente do esperado. O procedimento foi realizado em janeiro do ano passado e se tornou público esta semana. Na época, foram usadas aplicações de botox para aumentar e harmonizar o órgão, resultando em várias cicatrizes e na redução de um centímetro do tamanho original do genital, que era de 12 cm.

Turkmen iniciou o processo na Justiça em 2023 e, após a ação se tornar pública, foi revelada pela mídia do país na última quarta-feira (3). Conforme o paciente, o médico prometeu o aumento de até três centímetros de comprimento e três de circunferência do órgão.

Após a recuperação da cirurgia, o pênis do turno ficou cheio de cicatrizes, o que encurtou a pele do órgão, deixando com 11 centímetros, aquém do esperado. Por conta disso, Turkmen ficou um mês sem andar e agora pede indenização de cerca de R$ 82 mil (500 mil liras turcas) por danos físicos, morais e imperícia médica.

Em defesa, o médico alega que a estrutura anatômica do órgão do paciente impossibilitou que o pênis ficasse maior. Segundo ele, o pênis não foi reduzido e o procedimento era apenas estético, sem garantia de aumento de até três centímetros. O caso segue na Justiça do país até o momento.

(*Juliana Maia, estagiária de jornalismo, sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)