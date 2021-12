Homem nada ao lado de peixe-lua gigante durante passeio de stand up paddle

Um jovem contou com a presença de um peixe-lua gigante, com mais de dois metros, para acompanhá-lo nas águas de Laguna Beach, na costa da Califórnia, durante um passeio de stand up paddle no dia 2 de dezembro. O momento foi registrado e compartilhado nas redes sociais por Rich German, fundador da ONG Our Epic Ocean, atraindo a atenção dos seus seguidores, que se impressionaram com o tamanho do animal. As informações são do Metrópoles.

“História de pescador. Eu tropecei neste enorme peixe-lua a apenas algumas centenas de metros da costa ontem. De acordo com a internet, o maior já registrado é 8’11 polegadas [de comprimento (cerca de 2,4 metros)”, contou Rich German. Confira o momento do encontro:

O peixe-lua é considerado o maior peixe ósseo conhecido no mundo e tem, pelo menos, cinco espécies catalogadas. Ele pode chegar a medir até três metros e mais de uma tonelada. O animal encontrado pelo nadador pode ser um dos maiores do mundo. "É sempre divertido testemunhar uma dessas criaturas interessantes”, escreveu ele na legenda do post.