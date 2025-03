Homem fica com a mão da namorada presa na boca após desafio viral

Um homem precisou de atendimento médico após ficar com a mão da namorada presa em sua boca enquanto tentava gravar um desafio popular nas redes sociais, conhecido como “desafio de comer a mão”. O caso inusitado aconteceu na província chinesa de Jilin, na última terça-feira (18).

A situação se agravou quando a mulher tentou retirar a mão e não conseguiu, pois os músculos faciais do namorado enrijeceram, travando sua mandíbula. No vídeo que circula na internet, o rapaz aparece visivelmente desconfortável, com o rosto avermelhado e salivação excessiva, enquanto alguém registra o momento.

Ao chegarem ao hospital, a equipe médica administrou um relaxante muscular, permitindo a remoção da mão sem complicações. Apesar do susto, ambos saíram ilesos do incidente.