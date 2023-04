Homem é preso após interromper encontro para matar flanelinha

Um homem de 29 anos matou um flanelinha durante um encontro. De acordo com a polícia americana, Erick Aguirre ficou irritado ao descobrir que foi enganado por um homem que fingiu ser manobrista de um estacionamento para cobrar US$ 40 (cerca de 199 reais) para guardar os veículos. As informações são do Correio 24 Horas.

O acusado estava na companhia de uma mulher. Ao perceber o golpe, ele pediu licença à moça, foi até o veículo, buscou uma arma e matou o falso manobrista, identificado como Elliot Nix, de 46 anos, com um tiro nas costas. Testemunhas contam que o atirador voltou ao restaurante e continuou o encontro como se nada tivesse acontecido.

A reportagem do jornal Washington Post apurou ainda que Erick disse à mulher que estava tudo bem e os dois seguiram jantando. Nos dias seguintes, a polícia divulgou fotos coletadas pelo sistema de vigilância no noticiário local, quando a mulher reconheceu Erick e o entregou.

Segundo relatos da mulher, ela e Aguirre chegaram de carro no restaurante e Elliot disse ser um manobrista. Então, ele pediu o dinheiro ao casal para cuidar dos carros e disse que se eles voltassem com um recibo do restaurante, o valor seria reembolsado. O restaurante, no entanto, informou que Elliot era, na verdade, um conhecido golpista de estacionamento.

Elliot chegou a ser levado para um hospital próximo, mas foi declarado morto ao chegar ao local.

Erick foi preso no condado de Aransas, Texas, a cerca de 321 km de Houston. Segundo informações do Washington Post, ele já tem passagem pela polícia por, em 2017, ter sido acusado de uma agressão agravada por uso de uma arma letal.