Após 72 anos, homem descobre que irmã é a própria mãe; entenda o caso

Um segredo guardado há 72 anos movimentou a vida do canadense Paul McLister após ele ter realizado um teste de DNA. No exame, o homem descobriu que a irmã era, na verdade, a mãe biológica. O caso foi descoberto no fim de 2020. Em entrevista à emissora CTV News, Paul explicou que era adotado, mas que os pais adotivos nunca detalharam sobre como se deu o processo de adoção.

Anos mais tarde, os três filhos do homem lhe deram um kit de teste de DNA para saber mais sobre as origens. Ao receber os resultados do exame, ele descobriu que tinha um meio-irmão. “Não sabíamos se éramos filhos da mesma mãe ou do mesmo pai”, disse o canadense. A descoberta surpreendeu a família de Paul. A partir dessa revelação, a sobrinha do homem decidiu mostrar a ele uma foto de sua mãe, Glória, grávida no fim de 1946, ano em que Paul nasceu.

“Acontece que quem eu pensava ser minha irmã era, na verdade, minha mãe biológica e minha sobrinha era minha irmã”, afirmou Paul.

Segundo o canadense, é possível que os pais biológicos tenham se conhecido em alguma atividade atlética em Ontário ou Michigan após a Segunda Guerra Mundial. Como a relação não durou muito, Paulo acredita que o pai talvez nem saiba que teve um filho. Ele diz ainda que, por isso, seus avós maternos optaram por fazer a filha se passar pela irmã do próprio filho - e, consequentemente, se tornaram os pais adotivos de Paul.

“Eles inventaram toda essa história para tentar torná-la realidade, quando, na verdade, era um monte de mentiras. Uma das coisas mais surpreendentes sobre tudo isso é como isso foi mantido em segredo, como as pessoas do lado dos meus avós conseguiram manter isso em segredo”, disse Paul.

Desfecho

Após as descobertas, Paul ficou sabendo que o próprio marido e sogros já sabiam do segredo. A irmã biológica, Beth, que ele acreditava ser sua prima, suspeitava da situação. “Quando descobrimos isso, minha irmã por parte de mãe me disse: ‘Por 50 anos, sempre pensei que você fosse meu irmão’”, contou o canadense.

Apesar disso, o canadense afirmou à emissora que queria ter conhecido seu pai enquanto ele estava vivo. Ele chegou a conhecer sua mãe biológica, Gloria, mas sempre a viu como irmã. Para o homem, a história “tem dedo” da avó materna (mãe adotiva) por esconder a verdade para evitar um escândalo.

Apesar do sigilo, Paul disse que sempre foi bem cuidado e se sentiu amado durante toda a vida. No final, ele diz não se arrepender de ter desvendado o maior mistério de sua vida. “Foi algo que sempre quis saber e levei 72 anos para descobrir, mas finalmente consegui.", expressou o canadense.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da editora web de oliberal.com Rayanne Bulhões)