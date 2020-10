Homem captura cobra venenosa com as mãos; assista

O vídeo de um homem capturando uma cobra venenosa com as mãos viralizou nas redes sociais. O animal foi capturado após ter sido encontrado lutando contra outro réptil macho na Austrália, no último dia 12 de outubro.

De acordo com o portal CPT, uma única gota do veneno da cobra marrom já é suficiente para matar uma pessoa.

“Uma cobra macho foi vista lutando contra outra na frente da piscina do dono da casa, mas infelizmente só encontramos uma”, escreveu Jack Hogan em rede social. O homem trabalha como capturador de animais selvagens foi acionado para fazer o resgate em uma casa.

Depois de apanhada, a cobra foi solta novamente na natureza.

O profissional explica que a cobra marrom pode ser bastante agressiva quando se sente ameaçada. “Ela é responsável pela maioria das mordidas na Austrália. Se você for mordido e não for ao hospital, provavelmente resultará em morte. Esse comportamento não é típico. Ela foi perseguido por cães, por mim, depois agarrada por mim, por isso ficou muito chateada. (…) Isso é defesa, não agressão, porque estamos removendo cobras que não querem ser tocadas”, disse.