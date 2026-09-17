Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
O Liberal — 80 anos
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal — 80 anos
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Governo Trump volta a negar vistos a delegação palestina para Assembleia Geral da ONU

Apesar da recusa, diplomatas já credenciados representarão palestinos em reunião; Israel anuncia expansão de assentamento

Estadão Conteúdo
fonte

Donald Trump (Foto MANDEL NGAN / AFP)

O governo do presidente dos EUA, Donald Trump, negou novamente vistos a uma delegação palestina de alto nível para participar da reunião anual de líderes mundiais na Assembleia Geral da ONU, pelo segundo ano consecutivo.

O Departamento de Estado americano informou nesta quarta-feira que autoridades palestinas, incluindo o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, não teriam cumprido compromissos assumidos em acordos anteriores para buscar a paz com Israel. Em nota, o governo americano afirmou que a Autoridade Palestina continuou a promover ações legais contra Israel na Corte Internacional de Justiça (CIJ) e no Tribunal Penal Internacional (TPI) e manteve o pagamento de estipêndios a famílias de presos condenados por ataques contra israelenses. O comunicado também mencionou integrantes ligados à Organização para a Libertação da Palestina (OLP).

"Como consequência do fracasso em reformar, em desacordo com seus compromissos com os Estados Unidos, e de suas atividades contínuas que minam as perspectivas de paz, estenderemos sanções que negam vistos a membros da OLP e a autoridades da Autoridade Palestina", disse o departamento, citando legislação americana em vigor.

A medida reforça a política de restrições de visto do governo Trump e sinaliza a proximidade com Israel, que enfrenta isolamento internacional por causa da guerra em Gaza iniciada após os ataques de 7 de outubro de 2023, atribuídos ao Hamas. Um cessar-fogo frágil mediado pelos EUA entrou em vigor em outubro, mas Israel continuou realizando ataques no território palestino.

O episódio também ocorre enquanto Washington conduz uma campanha para enfraquecer o TPI, acusando a corte de tentar processar injustamente militares americanos e israelenses por supostos crimes no Afeganistão, no Iraque e em Gaza. EUA e Israel não são membros do tribunal.

Apesar da negativa, os palestinos serão representados na reunião de alto nível da próxima semana por diplomatas já credenciados na ONU. No ano passado, Abbas participou por vídeo.

Paralelamente, Israel abrirá licitação para mais 2.167 unidades em um projeto de assentamento na Cisjordânia conhecido como E1, elevando o total para 3.401 moradias. Críticos dizem que o empreendimento, em área a leste de Jerusalém, dividiria a Cisjordânia e inviabilizaria um futuro Estado palestino. Um porta-voz de Abbas condenou a expansão como violação do direito internacional; o gabinete do premiê Benjamin Netanyahu não comentou. O projeto esteve congelado por anos devido a pressão dos EUA contra os assentamentos ilegais.

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast (Sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA/TRUMP/ONU/DELEGAÇÃO PALESTINA/VISTO NEGADO
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

liberação

EUA concedem vistos para delegação do Irã participar da Assembleia Geral da ONU

Autoridades americanas falaram sob anonimato por causa de regras de privacidade sobre vistos

17.09.26 17h41

POLÊMICA

Governo Trump volta a negar vistos a delegação palestina para Assembleia Geral da ONU

Apesar da recusa, diplomatas já credenciados representarão palestinos em reunião; Israel anuncia expansão de assentamento

17.09.26 13h41

entenda

Canadá ignora ameaças de Trump e celebra ‘nova aliança’ com a União Europeia

União Europeia propõe ao Canadá ser o 1º "membro associado" em meio a tensões com Washington e ameaças de Donald Trump

17.09.26 12h22

ONU vê indícios de crimes de guerra dos EUA no Irã e acusa Teerã de crimes contra humanidade

17.09.26 12h11

MAIS LIDAS EM MUNDO

REAL OU FAKE?

Teoria do Olho Roxo: entenda a suposta 'seita' que envolve artistas e líderes mundiais

Segundo internautas, Ivete Sangalo, Adam Sandler e Elon Musk fazem parte do “Clube do Olho Roxo”

05.03.26 19h01

MUNDO

Mulher desenvolve sepse após espremer pelo encravado na virilha; entenda o caso

Depois do episódio, ela passou a usar as redes sociais para compartilhar a experiência e alertar os seguidores

16.09.26 12h00

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

susto

Teto de cabine se solta durante voo de Boeing 737

Em agosto, uma aeronave da mesma companhia aérea saiu da pista ao pousar no Aeroporto de Mashhad, no Irã, após o trem de pouso dianteiro colapsar.

15.09.26 17h23

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda