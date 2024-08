Governo canadense alerta para vírus que pode gerar uma nova pandemia

O governo canadense emitiu um alerta para que a população se prepare para a possibilidade de uma nova pandemia. Na segunda edição do "Manual do Plano de Continuidade de Negócios para Surtos de Gripe e Doenças Infecciosas", lançado em junho, o Centro de Saúde e Segurança Ocupacional do Canadá destacou a ameaça de um novo vírus hipotético, que pode causar perturbações ainda maiores do que as provocadas pela Covid-19.

O guia oferece orientações aos empregadores sobre como se preparar para uma nova pandemia, enfatizando que “com base nas tendências das pandemias de gripe passadas, pode haver um número maior de infecções e mortes em grupos etários diferentes dos normalmente afetados durante as temporadas anuais de gripe”.

VEJA MAIS

Além disso, o documento adverte que os empregadores devem estar prontos para enfrentar um cenário de surtos de doenças ou pandemias que obriguem as pessoas a ficarem em casa. Ele também sugere que as empresas e cidadãos a se preparem para situações que podem afetar setores essenciais como telecomunicações, serviços bancários, fornecimento de água, gasolina, medicamentos e alimentos. O guia ainda prevê que uma futura pandemia pode ocorrer em duas ou três ondas, com intervalos de três a nove meses entre cada surto, e que esse ciclo pode se estender por até dois anos.

Enquanto isso, os Estados Unidos e outros países do hemisfério norte, atualmente em pleno verão, estão observando um aumento nos casos de Covid-19. Embora o número de infecções e hospitalizações seja significativamente menor do que nos picos pandêmicos anteriores, a Organização Mundial da Saúde (OMS) alerta que a contínua disseminação do vírus pode resultar em novas mutações e infecções graves, potencialmente resistentes às vacinas e tratamentos disponíveis.