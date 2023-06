Google remove significado pejorativo da palavra ‘madrasta’ após campanha nas redes sociais

A empresa Google removeu o significado pejorativo da palavra ‘ madrasta ’ depois de uma intensa campanha nas redes sociais, do movimento ‘Somos Madrastas’ que defende que dicionários acompanhem mudanças da sociedade.

O movimento Somos Madrastas soma perto de 70 mil apoiadores nas redes sociais. No dicionário do Google, cuja base de dados é fornecida pela Oxford Press, não há mais a designação figurada da palavra como “aquilo de que provêm vexames e dissabores em vez de proteção e carinho”.

Além disso, outro significado atribuído ao termo, “mulher má, incapaz de sentimentos afetuosos e amigáveis”, deixou de aparecer imediatamente. Para ter acesso à definição é preciso clicar primeiro no comando que sinaliza traduções e outros significados. Nessa segunda etapa o usuário se deparará com uma tarja sinalizando um sentido “figurado e pejorativo”. Apenas no segundo clique será possível visualizá-lo.

Madastra ganha nova definição no dicionário do Google

Caso o internauta de uma busca no Google, a partir de agora, aparecerá uma designação semelhante à da palavra padrasto: “mulher em relação aos filhos anteriores da pessoa com quem passa a constituir sociedade conjugal”.

A campanha foi liderada por Mariana Camardelli, fundadora do movimento e especialista em inteligência emocional e que tem dois enteados. Mariana avaliou que a mudança “ faz justiça ” ao aproximar as mulheres do papel parental descrito na definição semântica dos padrastos, que não carrega o mesmo viés negativo e nem conta com definições pejorativas nos dicionários, o que traz exemplos na própria política.