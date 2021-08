Google e Facebook anunciam plano de novo cabo de internet submarino para a Ásia

Google e Facebook anunciaram nesta segunda-feira (16) planos de implantar um novo cabo submarino de internet conectando Cingapura, Japão, Guam, Filipinas, Taiwan e Indonésia.

O projeto, apelidado de Apricot, prevê um cabo de cerca de 12.000 quilômetros que estará operacional em 2024, sujeito à aprovação das autoridades regulatórias, afirmaram ambas as empresas em comunicados separados.

O projeto, anunciado por empresas americanas e parceiros regionais e globais, "trará a capacidade, a repetibilidade e a confiabilidade da internet essenciais para expandir as conexões na região da Ásia-Pacífico", disse o gerente de engenharia do Facebook, Nico Roehrich.

"O cabo Apricot é parte de nosso esforço contínuo para expandir a infraestrutura de rede global e servir melhor às mais de 3,5 bilhões de pessoas em todo o mundo que usam nossos serviços a cada mês", acrescentou Roehrich.

No início deste ano, as empresas anunciaram outro projeto de cabo chamado Echo, que conecta Estados Unidos, Cingapura, Guam e Indonésia.

"Os cabos Echo e Apricot são sistemas submarinos complementares que proporcionarão benefícios com várias rotas dentro e fora da Ásia, incluindo rotas únicas através do Sul da Ásia, garantindo um grau significativamente maior de resiliência para o Google Cloud e serviços digitais", disse o vice-presidente do Google Cloud, Bikash Koley.

Google e Facebook suspenderam este ano o progresso de um projeto de cabo submarino que conectaria a Califórnia e Hong Kong devido às tensões entre os Estados Unidos e a China. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos recomendou em 2020 que o cabo proposto pelo Google e pelo Facebook evitasse Hong Kong.