Gigante da informática, IBM anuncia corte de 3,9 mil postos de trabalho

Cerca de 3,9 mil empregos serão cortados pela gigante americana da informática IBM, pouco mais de 1% de sua força de trabalho. O anúncio sucede uma série de comunicados de demissões feitos por outras grandes empresas ao redor do mundo, como a alemã de software SAP, a Amazon, Meta, Microsoft e Alphabet, empresa matriz do Google.

Em seu relatório de resultados trimestrais divulgado na quarta-feira (25), no entanto, a empresa de informática com sede no Estado de Nova York não mencionou cortes de empregos, nem em uma ligação com analistas para discutir resultados financeiros.

A big tech disse que assumiria um pagamento único de US$ 300 milhões no primeiro trimestre deste ano, que, segundo fonte, estaria relacionado às demissões. "Não é uma ação baseada nos resultados de 2022 ou nas expectativas para 2023", disse um porta-voz da IBM.

Crescimento

As dispensas ocorrem mesmo no cenário em que a IBM registrou seu maior crescimento anual de receita em uma década e superou as expectativas de Wall Street para o quarto trimestre, segundo a agência Reuters.

A receita anual da empresa cresceu 5,5%, para 60,53 bilhões dólares, graças à sua mudança para a chamada estratégia de "nuvem híbrida", na qual a empresa ajuda os clientes a configurar seus próprios centros de dados e usar recursos de computação alugados. Sua receita de nuvem híbrida aumentou 2%, para 6,3 bilhões de dólares no trimestre relatado.