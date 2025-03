Filtro que deixa pessoas gordas no Tik Tok causa revolta na web

Uma ferramenta viral que simula ganho de peso através de inteligência artificial no Tik Tok tem gerado debates acalorados nas redes. O filtro chamado "chubby filter" altera fotos mostrando pessoas com aparência acima do peso.

Enquanto muitas usuárias compartilham imagens de "antes e depois" com humor, outros criticam o filtro, classificando a ferramenta como gordofóbico e inadequado para a plataforma. Especialistas também mostraram preocupação com o potencial do filtro para alimentar uma cultura de dietas tóxica e contribuir para o desenvolvimento de transtornos alimentares.

Apesar da popularidade de filtros que modificam a aparência no TikTok, como o que transforma pessoas em peças de Lego, o "chubby filter" se destaca pela polêmica. Desenvolvido por criadores independentes, o filtro já acumulou milhares de curtidas em vídeos populares.

A BBC entrevistou diversas usuárias do TikTok que demonstraram desconforto com o filtro. Nina, residente no norte do País de Gales, criticou a ferramenta por reforçar a narrativa nociva que associa a aparência física ao valor pessoal. "Esse é um ponto de vista tóxico, do qual eu achei que já estivéssemos nos afastando", afirmou. "Se um filtro é claramente ofensivo, ele deveria ser removido", concluiu.

Sadie, influenciadora com 66 mil seguidores, é uma das vozes que se levantam contra o filtro. À BBC, ela chamou o filtro de "cruel". "Parecia que as garotas estavam dizendo: 'ah, eu ganhei porque sou magra — e não seria horrível ser gorda?'", relatou a influenciadora de 29 anos, residente em Bristol, Reino Unido. Ela também mencionou ter recebido mensagens de mulheres que deletaram o aplicativo devido ao impacto negativo da tendência em sua autoestima: "Não acho certo que alguém seja ridicularizado pelo próprio corpo só por abrir um aplicativo".

A cientista alimentar e nutricionista Emma Beckett alertou à BBC que a tendência representa "um grande retrocesso" na luta contra o estigma da obesidade. "É só a repetição de velhos estereótipos e clichês falsos, como a ideia de que pessoas gordas são preguiçosas, falhas e que ser como elas é algo a ser evitado a todo custo", afirmou.

Beckett também destacou o potencial do filtro para gerar impactos sociais negativos: "O medo de engordar contribui para transtornos alimentares e insatisfação corporal. Alimenta a cultura tóxica da dieta, faz com que as pessoas fiquem obcecadas por comida e exercícios de maneira nada saudável, e as torna mais vulneráveis a produtos milagrosos e modismos alimentares". Além disso, ela ressaltou que o filtro pressiona as pessoas a seguirem padrões de beleza e saúde irreais, prejudicando a saúde física e mental.

O TikTok, por sua vez, não respondeu aos pedidos de comentário da BBC sobre a polêmica.