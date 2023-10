Falsa médica é presa enquanto realizava procedimento estético em paciente na capital goiana

A falsa médica Renata Costa Ribeiro foi presa em flagrante na tarde desta segunda-feira (31), em Goiânia (GO), suspeita de realizar procedimentos estéticos sem registro profissional. Segundo a Polícia Civil, a suspeita não tinha a formação necessária para exercer a profissão e fazia uso do documento profissional de outra pessoa para realizar atendimentos em uma clínica no Setor Bela Vista, bairro de classe média alta da capital goiana.

Renata foi presa no momento em que atendia uma paciente, após denúncia feita pela verdadeira dona do registro usado ilegalmente por ela, uma médica ginecologista que teve o documento profissional.

À polícia, a falsa profissional admitiu o crime. O delegado que investiga o caso, William Bretz, informou que Renata chegou a argumentar que tinha conhecimento na área em que estava atuando ilegalmente e também do procedimento que estava fazendo, mesmo sem qualificação comprovada.

Segundo o policial, a suspeita argumentou que chegou a cursar medicina no Paraguai, mas não concluiu o curso e, atualmente, estava estudando biomedicina. Porém, Renata não apresentou qualquer comprovação da formação superior. A paciente que ela atendia no momento da prisão não quis apresentar denúncia.

No local, foram encontrados atestados médicos do Sistema Único de Saúde (SUS), que Renata usava e carimbava com o CRM da médica verdadeira. Ela será investigada por falsificação de documento público e exercício ilegal da medicina.

"Referência" na área

Nas redes sociais, Renata se apresentava para os mais de 6 mil seguidores como referência em remodelação corporal e ainda ofertava cursos. Aplicação de botox, rinomodelação, harmonização corporal e até tratamento de flacidez pós-parto eram alguns dos procedimentos ofertados pela falsa médica.

Ainda não há informações sobre pacientes de Renata que tiveram complicações com os procedimentos. Por isso, a polícia está divulgando o nome e rosto da suspeita, para incentivar possíveis vítimas a denunciá-la.

Embora a clínica na qual Renata atuava tivesse uma boa aparência, William Bretz informou que será realizada uma perícia para saber se no local existe mais alguma irregularidade.

O delegado também antecipou que a Polícia vai investigar se Renata dava cursos para outras pessoas. Na internet, a suspeita postou uma série de fotos e vídeos sobre isso no período de 2020 a 2021.