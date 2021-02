Fabricante afirma que ivermectina não mostra eficácia contra a covid-19

Em comunicado, a farmacêutica Merck, responsável pela fabricação da ivermectina, informou, nesta quinta-feira (4) que não há dados que sustentem a eficácia do medicamento contra a covid-19. Ou seja, a ivermectina continua servindo para o que sempre se propôs, promover a eliminação de vários parasitas do corpo, mas não vírus.

A empresa destaca três pontos da análise:

Não há base científica para um potencial efeito terapêutico contra covid-19 em estudos pré-clínicos;

Não há evidência significativa para atividade clínica em pacientes com a doença;

E há uma preocupante ausência de dados sobre segurança da substância na maioria dos estudos.

"Não acreditamos que os dados disponíveis sustentem a segurança e a eficácia da ivermectina além das doses e dos grupos indicados nas informações de prescrição aprovadas por agências regulatórias", diz o comunicado.

Segundo a farmacêutica, cientistas continuam acompanhando as descobertas de todos os estudos disponíveis.

O remédio foi um dos que mais tiveram alta de vendas no ano passado. Depois de meses de uso sem resultados visíveis, com a empresa podendo passar por omissa e ainda com a vacina sendo aplicada na população, o laboratório achou por bem fazer o alerta.

Nas redes sociais, muitos lembraram que o anúncio da empresa vem meses depois de faturar muito vendendo um remédio sem comprovação.

