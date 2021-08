Ex-funcionária processa Amazon após ser demitida por ir muitas vezes ao banheiro

Uma ex-funcionária da Amazon decidiu travar uma batalha judicial contra a empresa depois de ser demitida sob a justificativa de que ia muitas vezes ao banheiro. A norte-americana Maria Iris Jennitte Olivero decidiu processar a gigante do e-commerce e entrou com uma ação junto ao Tribunal Superior de Nova Jersey pedindo indenização por danos morais. O caso foi destaque no portal Tecmundo.

Maria Iris havia sido contratada para trabalhar em um depósito da Amazon em julho de 2020. Quatro meses depois ela relatou ao seu gerente que, durante o horário de trabalho, precisava usar o banheiro da empresa até seis vezes por dia, por sofrer de síndrome do cólon irritável, uma doença que causa dores abdominais, cólicas, prisão de ventre e diarreia.

Convocado a comparecer diante do juiz, o gerente alegou que enviou uma comunicação à funcionária, pedindo que conseguisse um atestado médico em cinco dias para não ter problemas na empresa. Mas, por algum motivo que não soube explicar, ela não teria recebido o tal comunicado.

Seis dias depois, quando a funcionária apresentou o atestado emitido pelo seu médico, descobriu que havia sido demitida na véspera. Segundo Maria Iris, o gerente simplesmente afirmou que era “tarde demais”. Indignada, ela processou a Amazon por discriminar uma pessoa com deficiência, com base na Lei Contra a Discriminação do estado de Nova Jersey.

A indenização pleiteada pela ex-funcionária, segundo a empresa, chegaria a mais do que US$ 75 mil, o equivalente a quase R$ 401 mil. Por não concordar com o valor pedido, a Amazon está tentando mover o caso para uma jurisdição federal.