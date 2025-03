EUA: Pentágono envia cerca de 3 mil soldados para a fronteira com o México

O Pentágono está enviando cerca de 3 mil soldados da ativa para a fronteira dos EUA com o México, num momento em que o presidente dos EUA, Donald Trump, busca reprimir a imigração ilegal e cumprir uma das principais promessas de sua campanha, informaram autoridades norte-americanas neste sábado.

O secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, pediu componentes de uma equipe de combate da brigada Stryker e um suporte geral do batalhão de aviação para a missão, informou o Pentágono. As forças chegarão ao longo da fronteira de cerca de 3 mil quilômetros (2 mil milhas) nas próximas semanas. A declaração do Departamento de Defesa não especificou o tamanho da mobilização, mas foi estimada em cerca de 3 mil homens pelas autoridades, que não estavam autorizadas a discutir o assunto publicamente e falaram sob condição de anonimato.

Cerca de 9,2 mil tropas dos EUA já estão na fronteira sul dos EUA, incluindo 4,2 mil mobilizadas sob ordens federais e cerca de 5 mil tropas da Guarda Nacional sob o controle de governadores. As novas tropas irão "reforçar e expandir as atuais operações de segurança de fronteira para selar a fronteira e proteger a integridade territorial dos Estados Unidos", disse o Pentágono.

VEJA MAIS

Trump está determinado a expandir o papel dos militares em seu esforço para fechar a fronteira e enviar imigrantes detidos de volta para seus países de origem. Militares têm sido enviados para a fronteira quase continuamente desde a década de 1990 para ajudar a lidar com a imigração, tráfico de drogas e crime transnacional.