‘Eu sou mau’: enfermeira acusada de matar 7 bebês escreve mensagem em diário

Uma enfermeira britânica é acusada de assassinar sete recém-nascidos em um hospital na Inglaterra. No diário pessoal, a profissional se culpava pelos crimes e escrevia mensagens como “eu sou mau, eu fiz isso”. Entretanto, durante a sessão no tribunal, nesta terça-feira (2), Lucy Letby negou todas as acusações.

Segundo as investigações, os crimes ocorreram na unidade neonatal do hospital Condessa de Chester, na Inglaterra, entre junho de 2015 e 2016. A enfermeira estava presa desde 2020, quando esperava o julgamento.

A promotoria acusou Lucy de matar dois dos trigêmeos, que nasceram no hospital, em um intervalo de 24 horas. A britânica teria injetado ar logo após o nascimento dos bebês. No entanto, a profissional afirmou que nunca machucaria uma criança sob os seus cuidados.

Por outro lado, a investigação encontrou trechos no diário de Lucy em que ela indaga sobre a possibilidade de ter matado os recém-nascidos: “Não sei se os matei. Talvez eu tenha. Talvez tudo isso seja para mim”. No entanto, diante do júri, ela contou outra versão.

As anotações foram usadas pela promotoria como evidência dos supostos crimes cometidos por ela. Para a enfermeira, as anotações presentes no seu diário refletiam seu estado psicológico na época, quando sofreu as acusações de homicídio. Lucy já foi presa três vezes: em 2018, 2019 e 2020.

“Senti que devo ser responsável de alguma forma. Acho que, olhando para trás agora, estava realmente lutando e essa foi uma maneira de expressar o que não era capaz de dizer a mais ninguém”, disse a britânica durante o julgamento.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)