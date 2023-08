Uma pesquisa realizada por cientistas brasileiros e ingleses revelou que o ChatGPT apresenta um viés político de orientação esquerdista. Para chegar a essa conclusão, os investigadores instruíram a inteligência artificial a responder sob a perspectiva de um eleitor de direita, esquerda e também de forma "neutra". As respostas de modo "padrão", ou seja, sem incorporar um viés político específico, assemelharam-se às respostas fornecidas por orientador de orientação esquerdista.

Em termos simples, quando a plataforma foi solicitada a responder de acordo com a perspectiva de um eleitor do Partido Democrata dos Estados Unidos, do Partido Republicano e, posteriormente, sem especificar uma orientação política, o ChatGPT se aproximou das respostas dadas sob a perspectiva de um democrata. O estudo, portanto, constatou que a inteligência artificial mostra que se alinham mais com o Partido Democrata nos EUA, o Partido dos Trabalhadores no Brasil e o Partido Trabalhista no Reino Unido.

"Se o ChatGPT não fosse enviesado, suas respostas ‘default’ não deveriam se alinhar nem com as do suposto democrata nem com as do republicano", diz o estudo Mais humano que humano: medindo o viés político do ChatGPT e publicado no periódico Public Choice.

Conclusão dos pesquisadore sobre o CHATGPT

"Acreditamos que nosso método pode apoiar o dever crucial de garantir que tais sistemas sejam imparciais e imparciais, mitigando potenciais efeitos políticos e eleitorais negativos e salvaguardando a confiança do público em geral nesta tecnologia. Por fim, também contribuímos para a questão mais geral de como medir o viés, pois nosso método pode ser implantado em qualquer domínio onde exista um questionário para medir a ideologia das pessoas", acrescenta a pesquisa.

O que é o ChatGPT?

O ChatGPT é um chatbot virtual que responde a perguntas diversas, executa tarefas por escrito, mantém conversas fluidas e até oferece conselhos em questões pessoais (embora genéricas). Disponível em 100 idiomas, a plataforma foi desenvolvida pela OpenAI, empresa fundada por Sam Altman nos Estados Unidos em 2015.