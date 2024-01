Estados Unidos suspendem financiamento à agência da ONU que dá apoio a refugiados palestinos

O Departamento de Estado dos EUA anunciou nesta sexta-feira a "suspensão temporária do financiamento adicional" destinado à Agência das Nações Unidas de Assistência e Obras para Refugiados da Palestina. A decisão foi tomada em meio a alegações de envolvimento de alguns funcionários da agência da ONU no ataque do Hamas a Israel, conforme declarado pelo porta-voz Matt Miller.

Em um comunicado, Miller revelou que o secretário de Estado, Antony J. Blinken, conversou com o Secretário-Geral das Nações Unidas, Antonio Guterres, em 25 de janeiro, enfatizando a necessidade de uma investigação completa e rápida sobre o assunto."Acolhemos com satisfação a decisão de conduzir tal investigação e o compromisso do secretário-geral Guterres de tomar medidas decisivas caso as alegações se confirmem", acrescentou Miller.

VEJA MAIS

Os EUA buscaram informações adicionais junto ao governo israelense sobre as alegações e comunicaram os detalhes aos membros do Congresso. O departamento também elogiou o anúncio da ONU de realizar uma revisão "abrangente e independente" da UNRWA, a agência em questão.

"O papel crucial desempenhado pela UNRWA na prestação de assistência que salva vidas aos palestinos, incluindo alimentos essenciais, remédios, abrigos e outros apoios humanitários vitais, é reconhecido", afirmou Miller. "É importante que a UNRWA resolva essas alegações e adote as medidas apropriadas, incluindo a revisão de suas políticas e procedimentos existentes."