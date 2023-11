Estufa usada em cultivo de maconha deixa céu com a cor rosa em cidade do Canadá

No Canadá, em Vancouver, moradores se depararam com o céu cor-de-rosa na madrugada do último dia (06), o que causou alvoroço na internet. Diversas teorias da conspiração foram publicadas nas redes sociais por usuários que chegaram a cogitar uma invasão alien, no entanto, o departamento de polícia da região descobriu o mistério: uma estufa de maconha era a causa.

O Departamento de Polícia Delta (DPD, em inglês), cidade próxima de Vancouver, constatou que o caso nada mais era do que o efeito da poluição das luzes das estufas que produzem cannabis. “Quando eu lhe contar, você ficará desapontada”, respondeu a DPD a um internauta.

A cidade de Delta possui algumas estufas comerciais que produzem maconha. A luz roxa/ rosa é usada nas estufas para auxiliar no ciclo de cultivo. "Elas são raramente usadas, mas quando são, temos poluição luminosa roxa. Nada exótico!”, completou o DPD.

O uso recreativo da cannabis foi legalizado em 2018 pelo Canadá, que se tornou o primeiro país desenvolvido a ter uma legislação do gênero. Contudo, no ano passado, o governo canadense havia anunciado uma revisão nessa legislação, justamente para avaliar o impacto em jovens, indígenas e demais populações.

É válido lembrar, no entanto, que o plantio caseiro de cannabis não é permitido em todas as províncias do país.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com