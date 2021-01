No Reino Unido, enfermeiro que foi um dos primeiros vacinados testa positivo para covid-19

O enfermeiro David Longden, um dos primeiros profissionais de saúde imunizados quando a vacinação contra a covid-19 começou no Reino Unido, em 8 de dezembro, voltou a testar positivo para a doença. David recebeu a vacina produzida pela Pfizer em parceria com a BioNTech.

A segunda dose da vacina estava prevista para o dia 5 de janeiro, mas foi cancelada após o governo do Reino Unido decidir distribuir mais doses em uma população maior. Três dias depois, ele testou positivo para covid-19. Originalmente, a segunda dose da vacina deveria ser aplicada 21 dias após a primeira.

De acordo com informações do jornal The Sun, ele não foi o único profissional de saúde infectado após ser vacinado com a primeira dose do imunizante. Uma outra enfermeira do País de Gales, não identificada, também adoeceu antes de receber a segunda dose.

David demonstrou estar desapontado com o teste positivo para coronavírus. Segundo ele, o governo britânico precisa fazer mais para proteger profissionais que trabalham diretamente com pacientes infectados. “Na primeira onda, o pessoal da linha de frente nem sempre estava protegido do vírus devido à falta de EPI [equipamento de proteção individual]”, disse o enfermeiro ao The Sun.

Segundo o homem, o consenso geral entre os funcionários do hospital é que, apesar de já estarem sendo imunizados com uma vacina 95% eficiente, a equipe não se sente totalmente protegida. “É um golpe duplo”, desabafou David.